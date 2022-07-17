Bitmeyen problem: Göç krizi

Açlık, savaşlar, iklim krizi, kaybolan otorite sonucu çeteleşmenin getirdiği şiddet; toplumları göçe zorluyor. 2022 yılında ise en çok öne çıkan kriz Ukrayna’da yaşanmaya devam ediyor. 24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Putin’ in emriyle Ukrayna’ya saldıran Rus birlikleri, Ukrayna’nın ekonomisini ve güvenliğini tahrip ettiği gibi; demografisini de değiştirdi.

UKRAYNALI MÜLTECİLER

Saldırıların başlamasını takip eden birkaç gün içinde on binlerce Ukraynalı sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler verilerine göre savaşın başından beri Ukrayna’da evlerini terk eden sığınmacı sayısı tam 12 milyon. Bunun 7 milyonu ülke içinde yer değiştirirken, yaklaşık 5 milyon Ukraynalı çevre ülkelere göç etmek zorunda kaldı.