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Küresel tehditlerde 'bitmeyen' problem: Göç krizi

Güç paylaşımları, ideolojik çatışmalar, bitmeyen savaşlar… 2022 yılı, geçmiş yıllara kıyasla aktif savaşların ve savaş tehditlerinin çoğaldığı bir yıl olarak devam ediyor. Bu savaşların, çatışmaların dünya ticaretini etkilemesi, siyaseti istikrarsızlaştırması, ekonomileri zora sokmasının yanında bir diğer etkisi de, insanları göç etmeye zorlaması. Suriye İç Savaşı nedeniyle, başta Türkiye olmak üzere yıllardır tüm dünya mülteci krizleriyle mücadele ederken; Rusya’nın Ukrayna’yı işgal süreci Avrupa’yı yeniden bir ‘mülteci akınına’ maruz bıraktı. Afganistan’ın Taliban tarafından kontrol altına alınmasından sonra başlayan mülteci akını da devam ederken, İngiltere çareyi ‘mültecileri Ruanda’ya göndermekte’ buldu. Habertürk’ten Emin Arslan’ın haberi…

Bitmeyen problem: Göç krizi

Açlık, savaşlar, iklim krizi, kaybolan otorite sonucu çeteleşmenin getirdiği şiddet; toplumları göçe zorluyor. 2022 yılında ise en çok öne çıkan kriz Ukrayna’da yaşanmaya devam ediyor. 24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Putin’ in emriyle Ukrayna’ya saldıran Rus birlikleri, Ukrayna’nın ekonomisini ve güvenliğini tahrip ettiği gibi; demografisini de değiştirdi.

UKRAYNALI MÜLTECİLER

Saldırıların başlamasını takip eden birkaç gün içinde on binlerce Ukraynalı sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler verilerine göre savaşın başından beri Ukrayna’da evlerini terk eden sığınmacı sayısı tam 12 milyon. Bunun 7 milyonu ülke içinde yer değiştirirken, yaklaşık 5 milyon Ukraynalı çevre ülkelere göç etmek zorunda kaldı.