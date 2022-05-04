Bıttım sabunu cilde faydaları 0:00 / 0:00

Bıttım sabunu cilde faydaları, bıttım sabunu cilde iyi gelir mi, yüze sürülür mü? Sorularının yanıtlarını merak edenler içeriğimizde bütün sorularının yanıtlarını bulabilirler. İşte bıttım sabunu cilde faydaları ile ilgili merak edilenler…

Bıttım Sabunu Cilde Faydaları

Bıttım sabunu cilde faydaları saymakla bitmez. Sizler için bıttım sabunu cilde faydaları arasında öne çıkanları sıraladık;

Bıttım sabunu cildin beslenmesini ve gereksinim duyduğu vitaminleri sağlar.

Bıttım sabunu güneş lekeleri için koruyucudur. Düzenli bıttım sabunu kullanan kişilerde güneş lekesi olmaz.

Bıttım sabunu var olan sivilceleri kuruturken yenilerinin çıkmasını da engeller.

Bıttım sabunu sayesinde aknelerinizden kurtulun ve cildiniz pürüzsüzleşsin.

Bıttım sabununu düzenli kullanan kişilerin siyah noktaları dökülür ve yenileri de çıkmaz.

Ciltte oluşabilen toz, kir ve mikropları yok eder.

Ciltteki hastalıkların iyileşmesine yardımcı olur.

Ciltte oluşabilen kaşıntı ve hastalıkların geçmesini sağlar.

Bıttım Sabunu Cilde Zararları

Cilde faydaları saymakla bitmeyen bıttım sabunu doğal bir sabun olduğu için aslında genelde bir zararı yoktur. Ancak cilt tiplerine göre değişiklikler ve alerjik reaksiyonlar oluşabileceği için kullanmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır. Özellikle alışık olmayan ve alerjiye müsait ciltlerde alerji yapabilme durumu olabilir. Bu tarz doğal ürünlerin kullanımı öncesinde muhteviyatındaki herhangi bir şeye ciltte alerji oluşmaması için doktorunuzdan tavsiye almadan kullanmayın. Eğer genel cilt yapınız alerjik ise bıttım sabununu cildinizde kullanmadan önce ufak bir test yapabilirsiniz. Bu testi cildinizin ufak bir bölgesine bıttım sabununu sürerek gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bu testin sonunda cildinizde yanma, kaşınma ve kızarma gibi durumlar oluşmadıysa bıttım sabununu cildinizde güvenle kullanabilirsiniz.

Bıttım Sabunu Cildi Beyazlatır Mı?

Pek çok kişi cildinde oluşan kararmalardan mustariptir. Bazen güneş yüzünden bazen de kapalı kaldığı için oluşan kararmalar bıttım sabunu sayesinde giderilebilir. Bıttım sabunu cildi beyazlatır mı sorusunun yanıtı düzenli kullanımda cilt renginin açılmasına yardım edeceği olacaktır. Düzenli olarak bıttım sabununu cildinize uygularsanız kararmış bölgelerin renginin açılacağını fark edeceksiniz.

Bıttım Sabunu Lekelere İyi Gelir Mi?

Bıttım sabunu vücudun her bölgesinde kullanılabilir. Vücuda faydalı olan bıttım sabunu lekelere de iyi gelir ve lekelerinizi geçirir. Çünkü bıttım sayesinde cildinize peeling yapmış gibi olursunuz. Böylece cilt kusurları ve pürüzleri de gidecektir. Çeşitli nedenlerle vücudunuzda bulunan lekelere güvenle bıttım sabununu kullanabilirsiniz.

Bıttım Sabunu Yüzde Ne Kadar Kalmalı?

Bıttım sabununu cildine uygulamak isteyenlerin merak ettiği bir konu da bıttım sabunu yüzde ne kadar kalmalı sorusudur. Çünkü sabunu uyguladıktan sonra bekleme süresi önemlidir. Eğer kısa bir süre beklenirse etkisi olmayabilir. Bekleme süresi uzatılırsa da ciltte kızarma ya da tahriş oluşabilir. O nedenle bıttım sabununu yüzünüze masaj yaparken uyguladıktan sonra ortalama 3 ya da 4 dakika bekledikten sonra soğuk suyla durulayabilirsiniz. Genellikle yüzdeki hücrelerin canlandırılması ve kırışıklıkların önlenmesi için yüzün sıcak suyla yıkanması tavsiye edilmemektedir. O yüzden yüzünüzü bıttım sabunuyla köpükledikten sonra soğuk ya da soğuğa dönük ılık suyla durulamanız gerekmektedir. Düzenli olarak haftada 3 ya da 4 kere bu uygulamayı yaptığınızda yüzünüze bıttım sabununun olumlu etkilerini görebilirsiniz.

Bıttım Sabunu Cilt Mantarına Yararlı Mı?

Bıttım sabununun merak edilen faydalarından biri de bıttım sabunu cilt mantarına yararlı mı ile ilgilidir. Bıttım sabunu mikropları öldürdüğü için cilt mantarına yararlıdır ve düzenli kullanımda mantar oluşumunu engeller.