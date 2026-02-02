Habertürk
Habertürk
        "Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek"

        ABD ile İran arasındaki gerginlik sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 19:39 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:39
        "Bize saldıranlar dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek"
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İran’a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği tartışmaları sürerken Tahran yönetimini "dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler" ifadeleriyle tehdit etti.

        Başbakan Netanyahu, İsrail Meclisi’nin kuruluşunun 77’nci yıldönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin muhtemel saldırısının gündemde olduğu süreçte İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

        Önlerinde daha çok zorluk ve sınamanın olduğunu belirten Netanyahu, İran yönetimini "Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek." sözleriyle tehdit etti.

        Öte yandan Beyaz Saray yetkililerinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yarın İsrail'e gelerek Netanyahu ile görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

        ABD'li Özel Temslici Witkoff'un İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile de görüşmesinin beklendiğini aktaran İsrail basını, ziyaretin İran'la gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

        ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına ilişkin restleşmeler ve tartışmalar sürerken İsrailli yetkililer, her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını açıklamıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesine saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

        Mutluyuz Mu? sinemada, İki Kişilik Oyun sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında animasyondan maceraya, fantastikten gizeme uzanan yapımlar öne çıkıyor. İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu ve İlker Aksum'lu kadrosuyla öne çıkan Mutluyuz Mu?, boşanmış bir çiftin, kızlarının isteğiyle hala evliymiş gibi birlikte tatile çıkmak zorunda kalmas...
