Türkiye - Galler maçı için geri sayım devam ediyor. Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yer alan Ay-yıldızlılar, 5. maçında Galler ile karşı karşıya geliyor. 4 maç sonunda 10 puanla grupta ilk sırada yer alan Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, Galler karşısına da mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, milli maç fikstürü ile karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...