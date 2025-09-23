Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar'ın Bulgaristan maçı biletleri genel satışa çıktı - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar'ın Bulgaristan maçı biletleri genel satışa çıktı

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun üçüncü haftasında Bulgaristan ile 11 Ekim'de deplasmanda yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 13:29 Güncelleme: 23.09.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulgaristan maçı biletleri satışta!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak mücadelenin biletlerinin genel satışına başlandığı belirtildi.

        Taraftarların bin 750 lira olarak belirlenen misafir tribün biletlerini "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan alabileceği aktarıldı.

        Bilet satışında Passolig kart zorunluluğunun aranmayacağı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Tavandaki straforlar eridi! 3 kişinin öldüğü yangında acı detaylar!
        Tavandaki straforlar eridi! 3 kişinin öldüğü yangında acı detaylar!
        Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!
        Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        Kredili satışlar artacak
        Kredili satışlar artacak
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Tarihi Hicaz demiryolu hattı yeniden canlanıyor
        Tarihi Hicaz demiryolu hattı yeniden canlanıyor
        Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu
        Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!