        Bizim Çocuklar kampa girdi! - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar kampa girdi!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 18:38 Güncelleme: 06.10.2025 - 18:38
        Bizim Çocuklar kampa girdi!
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

        Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık olan idmanda ay-yıldızlı ekip, ısınma koşuları sonrası çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi.

        Hafif sakatlıkları bulunan Berke Özer ve Uğurcan Çakır antrenmanda yer almazken, Zeki Çelik ve Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.

        İzinli olan Barış Alper Yılmaz ile Deniz Gül ve Ferdi Kadıoğlu'nun seyahat programları nedeniyle kampa yarın katılacağı açıklandı.

