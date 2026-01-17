Bizim Köyün Şarkısı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Bizim Köyün Şarkısı filmi, sinema perdesinin ardından 17 Ocak Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güldür Güldür Show' senaryo ekibinin kaleme aldığı, Tuğçe Soysop'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, 30 Mart 2018 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Bizim Köyün Şarkısı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Bizim Köyün Şarkısı filmi konusu ve oyuncuları...
Bizim Köyün Şarkısı filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde "Güldüy Güldüy Show Çocuk" ekibinin yer aldığı "Bizim Köyün Şarkısı" BKM Film imzası taşımaktadır. Peki, "Bizim Köyün Şarkısı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bizim Köyün Şarkısı ne zaman, nerede çekildi?" İşte Bizim Köyün Şarkısı filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
BİZİM KÖYÜN ŞARKISI FİLMİ KONUSU NEDİR?
İstanbul’da yaşayan Çınar’ın en büyük hayali müzik yarışmasına katılmaktadır. O, yarışma gününün gelmesini sabırsızlıkla beklerken babası bu sırada köye geri dönmeyi planlar. Babasının kararı karşısında yıkılan Çınar ne kadar karşı çıksa da babasını ikna edemez ve ailece köye döneler. Zeki kız kardeşi Zeynep ile yeni yaşamlarına alışmaya çalışan Çınar yeni arkadaşlar edinmiştir. Gerçek dostluğun ne demek olduğunu arkadaşları sayesinde anlayan Çınar hayallerine kavuşabilecek midir?
BİZİM KÖYÜN ŞARKISI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Güneş Sayın (Gül Öğretmen)
Tansel Öngel (Mehmet)
Berat Efe Parlar (Çınar)
Esat Polat Güler (Emrah)
Dora Dalgıç (Zeynep)
Eda Döğer (Sibel)
Sezai Aydın (Ömer)
Aslı Omağ (Sevim)
Alperen Efe Esmer (Salim)
İhsan Berk Aydın (Muhlis)
İkra Külahlıoğlu (Şeyma)
İlknur Külahlıoğlu (Melek)
Zeynep Ilgın Çelik (Ayşegül)
Taha Sönmezışık (Halis)
Efe Aydın (Eser)
Enes Göçmen (Arif)
BİZİM KÖYÜN ŞARKISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Bizim Köyün Şarkısı filminin çekimleri Muğla, Yeşilyurt'ta gerçekleştirildi