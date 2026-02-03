Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Béjart Ballet Lausanne yeniden İstanbul'da

        Modern dansın efsane ismi Maurice Béjart'ın kurucusu olduğu Béjart Ballet Lausanne, şubat ayında yeniden İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor. 20–21–22 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM sahnesinde gerçekleşecek gösterilerde topluluk hem Maurice Béjart'ın unutulmaz eserlerini hem de yeni bir koreografiyi sahneleyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 00:03 Güncelleme: 03.02.2026 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Béjart Ballet Lausanne yeniden İstanbul'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        40 dansçıdan oluşan Béjart Ballet Lausanne, her yıl 70’ten fazla gösteriyle 100 binden fazla izleyiciye ulaşıyor. Ünlü topluluk bir yandan kurucusu ve çok sayıda efsanevi koreografinin yaratıcısı Maurice Béjart’ın hâlâ dünyanın dört bir yanında büyüleyiciliğini koruyan eserlerini sahnelerken, diğer yandan da repertuvarına yeni eserler kazandırmayı sürdürüyor.

        20–21–22 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM sahnesinde sanatseverlerle buluşacak olan topluluk, İstanbul’da üç bölümden oluşan bir programla sahnede olacak. Riva & Repele ikilisinin Béjart Ballet Lausanne için hazırladığı yeni eseri “OSKAR”ın dünya prömiyeri bu programda yer alacak. OSKAR Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluşacak.

        REKLAM

        Programın diğer iki bölümünde ise Béjart’ın iki başyapıtı yer alıyor: Igor Stravinsky’nin müziğiyle sahnelenen Firebird, yeniden doğuşun simgesi olan Anka Kuşu’nun hikayesini Béjart’ın özgün koreografisiyle sahneye taşıyor. Ravel’in müziğiyle özdeşleşen Boléro ise, hareketin ve ritmin sahnede yarattığı büyüleyici gücüyle dans tarihinin en unutulmaz eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

        Béjart’ın mirası Julien Favreau yönetiminde

        1987’de Maurice Béjart tarafından kurulan topluluk, onun ölümünden sonra da sanatsal mükemmelliğini koruyarak yoluna devam etti. 2024 yılında Béjart Ballet Lausanne’ın sanat yönetmenliğini devralan Julien Favreau, Béjart’ın estetik anlayışını çağdaş bir çizgide sürdürerek yeni kuşak koreograflara alan açıyor. Favreau, Béjart’ın “insanı merkeze alan” dans felsefesini koruyarak repertuvara yenilikçi bir soluk getiriyor.

        Topluluk, Gen-Z Entertainment tarafından Viyana’da gerçekleştirilecek turnesinde “Ballet For Life”ı sahneledikten sonra şubat ayında İstanbul’da seyirciyle buluşacak Béjart Ballet Lausanne bugüne kadar Tokyo’daki NHK Hall, Moskova’daki Kremlin Sarayı, Atina’daki Herodes Atticus Odeonu, Paris’teki Palais des Congrès ve Brüksel’deki Forest National gibi dünyanın en büyük sahnelerinde binlerce izleyiciyle buluştu.

        Gösterinin biletleri Biletinial.com'da satışa çıktı.

        #Maurice Béjart
        #Béjart Ballet Lausanne
        #Zorlu PSM
        #Opera
        #bale
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenler'de iş yerinde yangının altından cinayet çıktı!
        Esenler'de iş yerinde yangının altından cinayet çıktı!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?