Béjart Ballet Lausanne yeniden İstanbul'da
Modern dansın efsane ismi Maurice Béjart'ın kurucusu olduğu Béjart Ballet Lausanne, şubat ayında yeniden İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor. 20–21–22 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM sahnesinde gerçekleşecek gösterilerde topluluk hem Maurice Béjart'ın unutulmaz eserlerini hem de yeni bir koreografiyi sahneleyecek
40 dansçıdan oluşan Béjart Ballet Lausanne, her yıl 70’ten fazla gösteriyle 100 binden fazla izleyiciye ulaşıyor. Ünlü topluluk bir yandan kurucusu ve çok sayıda efsanevi koreografinin yaratıcısı Maurice Béjart’ın hâlâ dünyanın dört bir yanında büyüleyiciliğini koruyan eserlerini sahnelerken, diğer yandan da repertuvarına yeni eserler kazandırmayı sürdürüyor.
20–21–22 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM sahnesinde sanatseverlerle buluşacak olan topluluk, İstanbul’da üç bölümden oluşan bir programla sahnede olacak. Riva & Repele ikilisinin Béjart Ballet Lausanne için hazırladığı yeni eseri “OSKAR”ın dünya prömiyeri bu programda yer alacak. OSKAR Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluşacak.
Programın diğer iki bölümünde ise Béjart’ın iki başyapıtı yer alıyor: Igor Stravinsky’nin müziğiyle sahnelenen Firebird, yeniden doğuşun simgesi olan Anka Kuşu’nun hikayesini Béjart’ın özgün koreografisiyle sahneye taşıyor. Ravel’in müziğiyle özdeşleşen Boléro ise, hareketin ve ritmin sahnede yarattığı büyüleyici gücüyle dans tarihinin en unutulmaz eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Béjart’ın mirası Julien Favreau yönetiminde
1987’de Maurice Béjart tarafından kurulan topluluk, onun ölümünden sonra da sanatsal mükemmelliğini koruyarak yoluna devam etti. 2024 yılında Béjart Ballet Lausanne’ın sanat yönetmenliğini devralan Julien Favreau, Béjart’ın estetik anlayışını çağdaş bir çizgide sürdürerek yeni kuşak koreograflara alan açıyor. Favreau, Béjart’ın “insanı merkeze alan” dans felsefesini koruyarak repertuvara yenilikçi bir soluk getiriyor.
Topluluk, Gen-Z Entertainment tarafından Viyana’da gerçekleştirilecek turnesinde “Ballet For Life”ı sahneledikten sonra şubat ayında İstanbul’da seyirciyle buluşacak Béjart Ballet Lausanne bugüne kadar Tokyo’daki NHK Hall, Moskova’daki Kremlin Sarayı, Atina’daki Herodes Atticus Odeonu, Paris’teki Palais des Congrès ve Brüksel’deki Forest National gibi dünyanın en büyük sahnelerinde binlerce izleyiciyle buluştu.
Gösterinin biletleri Biletinial.com'da satışa çıktı.