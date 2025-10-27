Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği dönem geldi çattı. Kasım ayı, “Black Friday” yani Türkiye’deki adıyla “Efsane Cuma” indirimleriyle yine büyük bir alışveriş çılgınlığına sahne olacak. Online alışveriş siteleri ve mağazalar, yılın en iddialı fırsatlarını sunmak için hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Peki bu yıl Efsane Cuma ne zaman başlayacak, indirimler ne kadar sürecek? Detaylar haberimizde...