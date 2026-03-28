BlackBox Nisan ayında sanatla dolu

Kadim Medeniyetlerin Gizemleri

BlackBox bu ay kapılarını, Anadolu’nun saklı tarihini gün yüzüne çıkaran arkeoloji sohbetleriyle açıyor. 2 Nisan Perşembe 14.30’da Prof. Dr. Fahri Işık, Etrüsklerin Anadolu ile bağlantıları, tarih sahnesindeki rolleri ve Roma uygarlığı üzerindeki etkinlerini anlatırken; 3 Nisan Cuma 14.30’da Lykos Vadisi’nin en önemli merkezlerinden Laodikeia’nın tarihsel ve kültürel mirasını, kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek’ten dinliyoruz.

Kent Kültürü ve Sanat Tarihi

İstanbul’un görsel ve mimari belleğinin keşfedileceği etkinliklerin ilkinde, Ayşegül İzer, 19. yüzyıl İstanbul’unda modern baskı tekniklerini öncüleri Henri Cayol ve Antonio Zellich ile eserlerinin taş baskı röprodüksiyonlarını geniş kitlelere ulaştıran ressam Fausto Zonaro’ya odaklanıyor. Osmanlı Topraklarında Kesişen Yaşamlar ve Litografi Matbaaları başlıklı konuşma, 5 Nisan Pazar günü 16.00’da başlıyor.

Kentin hafızasını tazeleyen Nilay Örnek ise “Her Umut Ortak Arar” dizisi kapsamında 11 Nisan Cumartesi 14.00’te ressamların yaşadığı binaları anlatıyor. Sanat tarihindeki yolculuğumuz, 14 Nisan Salı 16.00’da Doç. Dr. Seda Yavuz’un hazırladığı Kadınların Gözünden dizisiyle devam ediyor. Doç. Dr. Yavuz bu etkinlikte, göç, toplumsal cinsiyet, kimlik gibi temaları işleyen sanatçı İpek Duben’in üretimini inceliyor.

Büyük Anlatıların İzinde

8 Nisan Çarşamba 16.00’da Edebiyat Rotası’na konuk olacak Murathan Mungan, Seray Şahinler ile birlikte Shakespeare’in iktidar hırsı ve suç sarmalını işlediği kült oyunu III. Richard’ı çözümlüyor. Anadolu Destanları, 10 Nisan Cuma 18.00’deki etkinliğinde Argonautlar ve Altın Post efsanesini ele alıyor. Cengiz Özdemir, İason’un tahtını geri kazanmak için Herakles ve Orpheus gibi kahramanların eşliğinde çıktığı yolculuğu, Prof. Dr. Erman Gören ile konuşuyor.

BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin danışmasından temin edebilirsiniz.