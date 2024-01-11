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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar BlackBox sahnesi İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde

        BlackBox sahnesi İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin BlackBox sahnesi 12 Ocak Cuma 'Havva İşkan ile Patara'nın İzinde'; 19 Ocak Cuma 'Onur Caymaz'ın Anlatımıyla Müzede Şiir Var'; 25 Ocak Perşembe 'Gül İrepoğlu Anlatıyor: Tuvalde Deniz Coşkusu' başlıklı sohbetlere av sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 13:02 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:02
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        BlackBox sahnesi Resim Heykel Müzesi'nde
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        Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak açılan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin giriş katında bulunan çok amaçlı salon BlackBox’ta toplumsal hayata değer katan etkinlikler devam ediyor. BlackBox sahnesi şiirden arkeolojiye, edebiyattan resme uzanan derin sohbetlere ev sahipliği yapıyor. Sahnenin ocak ayı programında 12 Ocak Cuma “Havva İşkan ile Patara’nın İzinde”; 19 Ocak Cuma “Onur Caymaz’ın Anlatımıyla Müzede Şiir Var”; 25 Ocak Perşembe “Gül İrepoğlu Anlatıyor: Tuvalde Deniz Coşkusu” başlıklı sohbetler bulunuyor.

        Uzun yıllar Patara Antik Kenti’nin kazı başkanlığını yapmış Prof. Dr. Havva İşkan ile kentin görkemli hikayesinin konuşulacağı Patara’nın İzinde etkinliği izleyicileri keyifli ve öğretici bir zaman yolculuğuna davet ediyor.

        Şair ve yazar Onur Caymaz ise edebiyatımızın önemli kalemlerinden Mavi adıyla bilinen toplumcu, gerçekçi şiir akımını başlatan Attila İlhan’ın şiirlerini müzeye taşıyacak.

        Ocak ayının son Perşembe akşamı Müze’nin Kurucu Küratörü Prof. Dr. İrepoğlu, resim sanatında 19. yüzyılın sonlarından başlayan 20. yüzyılda da başta Harbiye ve Bahriye mektepleri çıkışlı ressamlar olmak üzere denize tutkun birçok ressam tarafından sürdürülen deniz temalı eserler üzerine değerlendirmelerini paylaşacak.

        BlackBox’taki etkinlikler için biletler Biletix üzerinden temin edilebiliyor. Ocak ayı sohbetleri saat: 17.00’de başlayacak. BlackBox’ın programı issanat.com.tr adresinden takip edilebilir.

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        #İş Sanat
        #İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #gül irepoğlu
        #BlackBox
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