Blackburn Rovers - Liverpool karşılaşma önü

Blackburn Rovers ve Liverpool, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü Hazırlık Kulüpler maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Blackburn Rovers 4 puanla 554. sırada, Liverpool 7 puanla 308. sırada bulunuyor. Ev sahibi Blackburn Rovers, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Liverpool, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 584. İddaa'da Blackburn Rovers kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Liverpool kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Blackburn Rovers önceki hafta Liverpool mücadelesinde 0-1 yenildi.

Liverpool, Blackburn Rovers karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Liverpool, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Liverpool 10 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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