Blackburn Rovers - Millwall rakamlar

Blackburn Rovers ve Millwall, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 1 puanlı Blackburn Rovers 12. sırada bulunuyor, Millwall 1 puana sahip ve 15. sırada. Blackburn Rovers, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Millwall son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 322. İddaa'da Blackburn Rovers kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Millwall kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
Blackburn Rovers son hafta oynanan Ipswich Town maçında 3-2 kazandı.
Millwall, Wolverhampton karşılaşmaında 4-2 yenildi.
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