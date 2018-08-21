Blackpool - Coventry City rakamlar

İngiltere 1.Lig maçında Blackpool ile Coventry City, 21 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. 2 puanlı Blackpool 19. sırada bulunuyor, Coventry City 4 puana sahip ve 12. sırada. Blackpool, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Coventry City, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 462. İddaa'da Blackpool kazanır 2.20, berabere biter 2.80, Coventry City kazanır 2.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Blackpool son hafta oynanan Peterborough United maçında 5-1 yenildi.

Coventry City ise Oldham Athletic karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Blackpool, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Blackpool, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Coventry City, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Coventry City 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ