Blackpool - Portsmouth düellosu

İngiltere 1.Lig maçında Blackpool ile Portsmouth, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Blackpool 1 puanla 12. sırada, Portsmouth 3 puanla 11. sırada bulunuyor. Blackpool son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Portsmouth, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 333 kodlu maçı oynayanlar; Blackpool galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 2.70, Portsmouth galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Blackpool son haftadaki Gillingham müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Portsmouth ise Peterborough United karşılaşmasında 2-1 yenildi.

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