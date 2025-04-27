Blake Lively eşi Ryan Reynolds'ın futbol takımının galibiyetini ve lig atlayışını kutladı

Blake Lively, eşi Ryan Reynolds'ın sahibi olduğu Galler futbol takımı Wrexham'in şampiyonluğa ulaşmak için üst üste üçüncü kez tarihi bir galibiyet kazanmasının ardından eşiyle birlikte büyük bir mutluluk yaşadı. Lively; Reynolds ve takımı birlikte satın aldığı Rob McElhenny'e coşkulu bir övgüde bulundu.

37 yaşındaki Blake Lively, dün SToK Cae Ras Stadyumu'nda 48 yaşındaki dört çocuğunun babası Ryan Reynolds'ın yanındaydı. Livelyile Reynolds, Galler takımının Charlton Athletic'e karşı 3-0 galip gelerek ilk beş ligde üst üste üç kez yükselen ilk takım oluşunu seyretti.

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Maç sonrası boşalan statta kalmaya devam ederek galibiyeti kutlayan çift, birbirlerine sarılarak mutluluklarını sergiledi.

Blake Lively, stat kutlamasının ardından sosyal medyada eşi Ryan Reynolds ve ortağı Rob McElhenny'nin kucaklaşma anını gösteren fotoğrafını paylaşarak; "Arka arkaya tarih yazıldı. Wrexham'i tebrik ederim. Bugün o kasabadaki sevgiyi ve sevinci asla unutmayacağım. Bunu her zaman bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim" notunu yazdı.

Ryan Reynolds, meslektaşı Rob McElhenney ile birlikte 2020'de Galli futbol takımı Wrexham AFC'nin sahibi oldu. Bu satın alma gerçekleştiğinde takım İngiltere'de 5. ligde yer alıyordu. Wrexham AFC, 2. lige yükselerek İngiliz futbolunun Premier Ligi'ne sadece bir adım uzaklıkta kaldı. Bu, takımın üst üste üçüncü kez ligler arasında yükselişi oldu.