"ELİMDEN GELDİĞİNCE ANNE OLARAK VARLIĞIMI HİSSETTİRMEK İSTİYORUM"

34 yaşındaki oyuncu, "Elimden geldiği kadar bir anne olarak yanlarında bulunmak ve varlığımı hissettirmek istiyorum ama aynı zamanda en iyi anne olmanın en iyi yolunun onlara bir hayatınız olabileceğini, bir tutkunuz olabileceğini ve yalnızca anne olmak dışında bir kimliğe sahip olabileceğinizi göstermek olduğunu düşünüyorum." dedi.