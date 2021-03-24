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Blinken, Alman mevkidaşı Maas'a Kuzey Akım 2 projesine karşı olduklarını aktardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de görüştüğü Alman mevkidaşı Heiko Maas'a "ABD'nin Kuzey Akım 2 projesine karşı olduğunu" söyledi

Blinken, Alman mevkidaşı Maas'a Kuzey Akım 2 projesine karşı olduklarını aktardı
Blinken'den Maas'a, 'Kuzey Akım 2' uyarısı
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AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, Blinken ile Maas arasındaki görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın ortak güvenliğimize zarar verme çabalarına karşı ABD'nin müttefiklerimizle birlikte çalışmaya kararlı olduğunu ve aynı şekilde Kuzey Akım 2 boru hattına da karşı olduğunu vurgulamıştır." ifadesi kullanıldı.

AA'nın haberine göre; Blinken ile Maas arasındaki görüşmede ABD ile Almanya arasındaki ortak çıkarların ve iş birliği alanlarının da altının çizildiği ve ikili ilişkilerin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

BLİNKEN ALMAN, FRANSIZ VE İNGİLİZ MEVKİDAŞLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Sözcü Price, Bakan Blinken'ın Alman, Fransız ve İngiliz mevkidaşları ile Brüksel'de ortak bir görüşme de gerçekleştirdiğini ve "ortak meydan okumalara karşı transatlantik ittifak ilişkilerinin önemine vurgu yapıldığını" açıkladı.

Tüm ülkelerin NATO'ya ve transatlantik ilişkilere güçlü şekilde bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, bakanların ABD ile AB arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda kararlı oldukları belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlar Rusya ve Çin kaynaklı meydan okumaları ele aldılar, Afganistan, İran, Libya ve Yemen'deki son durumu görüştüler. Ortak güvenlik ve ekonomik endişeleri ele alırken transatlantik ilişkilerin merkezde olacağını vurguladılar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Blinken, küresel sorunların çözümü noktasında Avrupa ülkeleriyle her zaman koordinasyon içinde olacaklarının da mesajını verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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