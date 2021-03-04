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Blinken'den itiraf gibi askeri müdahale açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Biden yönetiminin otoriter rejimleri devirmek için askeri güç kullanmayacağını söyledi. Blinken, "Bu taktikleri geçmişte denedik. İyi niyetli olsalar bile işe yaramadılar" ifadelerini kullandı

Blinken'den itiraf gibi askeri müdahale açıklaması!
HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, görevi devralmasından bu yana yaptığı en geniş çaplı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika önceliklerini açıkladı.

Blinken'ın yaptığı konuşmada en dikkat çekici konu, Biden yönetiminin farklı ülkelerde rejim değişikliği için askeri güç kullanmayacağı yönündeki söylemleri oldu.

Geçmişteki Amerikan müdahalelerinin 'demokrasi teşviki'ni kötü etkilediğini ve Amerikan halkına güvenin kaybedildiğini söyleyen Blinken, "Demokrasiyi pahalı askeri müdahalelerle veya güç yoluyla otoriter rejimleri devirmeye çalışarak teşvik etmeyeceğiz. Bu taktikleri geçmişte denedik. İyi niyetli olsalar bile işe yaramadılar." ifadelerini kullandı.

Habertürk TV'de yayınlanan HT360 programında Afşin Yurdakul'un konuğu olan Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Biden'dan konuşmasındaki kilit konunun bu olduğunu belirtirken; "Mısır'a da başka ülkelere de artık Amerikalılar seçici davranacaklar. Doğrudan kendilerinin müdahale etmeyeceğine dair bir sürece gidiyorlar. Çin öncelikli olarak ABD'nin güvenlik tehdidi olarak algılanacaksa, bütçeyi buraya ayıracak. ABD'liler darbe ihracı yapıyorlardı herhalde bu darbe ihracatı artık bitecek." ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN VE IRAK'TAKİ ASKERLER ÇEKİLECEK Mİ?

Geçmişte kullandıkları 'taktikleri' artık kullanmayacaklarını söyleyen Blinken'ın dışişleri bakanı olarak görev yaptığı Biden yönetimi, bir taraftan Trump'ın 'Önce Amerika' sloganı etrafındaki dış politikasını yeniden şekillendirmeye çalışırken, uzun süredir ABD'ye yöneltilen 'küresel polis' yakıştırmasından da uzak durmaya çalışıyor.

Financial Times konuyla ilgili yazılan yazıda, Blinken'in sözleriyle ilgili olarak dikkatler Afganistan ve Irak'taki ABD varlığına çekiliyor.

ABD'nin halen Afganistan'da ve içlerinde Japonya, Almanya ve Bahreyn'in de olduğu 500'den fazla alanda birlikleri bulunuyor. Trump yönetimi Afganistan'da bulunan askerlerin tamamının çekilmesi için 1 Mayıs'ı son tarih olarak belirlemişti ancak Joe Biden henüz konuyla ilgili kararını açıklamadı.

Biden yönetimi geçtiğimiz hafta düzenlediği askeri harekatta Suriye'deki İran destekli militanları hava saldırısıyla vurmuştu. Bu saldırı Biden yönetiminin ilk askeri operasyonu olarak kayıtlara geçmişti.

KÜRESEL LİDERLİK ARAYIŞI

Blinken açıkladığı ABD'nin yeni dış politika planında öne çıkan bir diğer konuda Çin'le ilişkiler ve küresel liderlik arayışı oldu.

Amerikan demokrasisinin 'kırılgan' olduğunu kabul eden Blinken, buna rağmen ABD'nin hiçbir ülkenin tek başına çözemeyeceği problemleri çözmek için farklı ülkeleri bir araya getirme yeteceğine sahip olduğunu söyledi.

"Dünya kendi kendine organize olmaz" diyen Blinken, ABD'nin küresel sahnede olmamasının kaosa ya da Amerikan çıkarlarına ve değerlerine aykırı bir alternatif liderliğe neden olacağını ifade etti.

Çin'in istikrarlı ve açık bir uluslararası sisteme karşı koyabilecek tek ülke olduğunu söyleyen ABD'li bakan, "Nerede çekildiysek, orada boşluğu Çin doldurdu" şeklinde konuştu.

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