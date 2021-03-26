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Blokzinciri üzerinden yenilenebilir enerji sertifikası verdi

Elektrik şirketi CK Enerji, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nın (I-REC) satışını blokzinciri üzerinden yaptığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, alıcı ve satıcı birbirini görmeden blokzinciri tabanlı Foton I-REC Platformu’dan işlemlerini tamamladı. CK Enerji Ticaret Müdürü Kıvanç Akyıldız, "Bu platformda yaptığımız ilk işlemde, kaynağı güneş olan lisanssız yenilenebilir enerji santralinden alınan bir I-REC belgesinin satışı işlemini gerçekleştirdik. Blokzinciri teknolojisinin ileride enerji sektöründe çok yoğun olarak kullanılacağını biliyoruz. Kendi grup şirketlerimizde blokzinciri tabanlı projeler geliştirme yönünde faaliyetlerimizi de yürütüyoruz" dedi

Blokzinciri üzerinden yenilenebilir enerji sertifikası verecek
HABERTURK.COM

Yenilenebilir enerji yatırımı ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla The International I-REC Standard tarafından düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nın (I-REC) sanayi ve ticarethane müşterileri tarafından alınmasına destek veren CK Enerji, blokzinciri üzerinden işlem gerçekleştirdiğini duyurdu. Verilen bilgiye göre, alıcı ve satıcı Şubat 2021’den beri devrede olan blokzinciri tabanlı Foton I-REC Platformu üzerinden birbirini görmeden işlem yaptı.

I-REC’in Türkiye’deki yerel temsilciliğini üstlenen ve Foton I-REC Platformu’nun Kurucu Ortağı Can Arslan, para, kimlik, değerli kağıtlar gibi karşılık içeren verilerin güvenli şekilde depolanması veya yönetilmesinde kullanılan blokzinciri teknolojisinin enerji sektöründe uygulama alanını giderek geliştiğini ifade etti.

Arslan, "Yenilenebilir enerji pazarını değiştirebilecek potansiyele sahip blokzinciri teknolojisi ile geliştirdiğimiz proje sayesinde ilk adımı attık. Foton I-REC Platformu’na üye olan şirketler, burada tüm teklifleri görüyor ve işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Şu anda Türkiye’deki mevzuatlar gereği ödeme kripto para ile değil, nakit ya da banka üzerinden yapılıyor. İleride düzenlemelerin yapılması ile birlikte kripto para kullanımı da söz konusu olabilir. İlk yenilenebilir enerji sertifikasının satışını blokzinciri üzerinden CK Enerji ile yaptık" diye konuştu.

Yenilikçi bakış açısıyla platformun üyeleri arasında yer aldıklarını dile getiren CK Enerji Ticaret Müdürü Kıvanç Akyıldız da, “Bu platformda yaptığımız ilk işlemde, kaynağı güneş olan lisanssız yenilenebilir enerji santralinden alınan bir I-REC belgesinin satışı işlemini gerçekleştirdik. Sertifika almak ya da satmak isteyen şirketler bu platformda kurumsal hesap açarak yer alıyor. İşlem yapabilmek için şirketlerin yetkilendirme süreçleri tamamlanıyor ve süreç başlıyor. Blokzinciri teknolojisinin ileride enerji sektöründe çok yoğun olarak kullanılacağını biliyoruz. Kendi grup şirketlerimizde blokzinciri tabanlı projeler geliştirme yönünde faaliyetlerimizi de yürütüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Foton I-REC Platformu, Energy Web (EW) ağı üzerinden işlem yapıyor. Kar amacı gütmeyen küresel bir kuruluş olan Energy Web (EW),açık kaynaklı ve merkezi olmayan teknolojilerin potansiyelini ortaya çıkararak düşük karbonlu, müşteri odaklı bir elektrik sistemini hızlandırmayı hedefliyor.

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