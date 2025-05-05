BM'den Pakistan ve Hindistan'a çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ve Pakistan'a "uçurumun kenarından dönmeleri" ve askeri çatışmadan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Guterres, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ve Pakistan arasında artan gerginliğe ilişkin basına açıklamada bulundu.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin son yılların en yüksek seviyesine ulaştığına dikkati çeken Guterres, her iki ülkenin hükümeti ve halkına BM çalışmalarına yaptıkları önemli katkılardan dolayı derin saygı duyduğunu ve minnettar olduğunu dile getirdi.

BM Genel Sekreteri, iki ülke arasındaki ilişkilerin "kaynama noktasına" geldiğini belirterek, terör saldırısını bir kez daha güçlü bir şekilde kınadığını ifade etti.

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Sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Guterres, "Sorumlular, şeffaf, güvenilir ve hukuka uygun yollarla adalet önüne çıkarılmalıdır." dedi.

Guterres, "Bu kritik dönemde kontrolden kolaylıkla çıkabilecek bir askeri çatışmadan kaçınmak büyük önem taşımaktadır. Şimdi, azami itidalin gösterilmesi ve uçurumun kenarından geri adım atma zamanıdır. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki askeri çözüm, çözüm değildir." ifadelerini kullandı.