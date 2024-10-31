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        Haberler Dünya BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail'in BM üyeliğinin "askıya alınmasını" istedi | Dış Haberler

        BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail'in BM üyeliğinin "askıya alınmasını" istedi

        Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in BM üyeliğinin Filistin'e karşı uluslararası yasaları ihlalden vazgeçinceye kadar "askıya alınmasını" tavsiye etti. Albanese, Tel Avivin "Büyük İsrail" hedefinde ilerlediğini vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 00:27 Güncelleme: 31.10.2024 - 00:38
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        'İsrail'in BM üyeliği askıya alınsın'
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        Albanese, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik ihlalleriyle ilgili hazırladığı rapora ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Raporunda, "Doğu Kudüs Dahil İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsan Hakları Durumu" adıyla başlık açan Albanese, İsrail'in ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddetin Gazze'nin ötesine yayıldığına, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da "etnik temizlik ve ırkçılık yanlısı hareketlerin" tırmandığına dikkati çekti.

        Albanese, "İsrail'in BM üyeliğinin, uluslararası yasaları ihlal etmeyi bırakana ve işgali sonlandırana kadar yeniden değerlendirilmesini veya askıya alınmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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        İsrail'in Filistinlilere yönelik "soykırımcı saldırılarının" açıkça hukuka aykırı olduğunu belirten Albanese, bu konuda Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına işaret etti.

        Albanese, şunları kaydetti:

        "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında bulunmaya hiçbir hakkı yoktur. UAD, İsrail'in askeri varlığını koşulsuz ve mümkün olan en kısa sürede tamamen geri çekmesini, kolonileri kaldırmasını, işgal altındaki Filistin topraklarındaki doğal kaynakları ele geçirmeyi durdurmasını ve ayrıca tazminat ödemesini emretti."

        UAD kararlarına göre İsrail'in en geç gelecek yılın eylül ayında Filistin topraklarından çekilmesi gerektiğini vurgulayan Albanese, "Ve soru şu; ABD, İsrail'in UAD'nin geçici önlemlerine uymasını sağlamak için ne yapıyor?" ifadesini kullandı.

        Albanese, Tel Aviv yönetiminin "Büyük İsrail hedefine doğru ilerlediğini" söyledi.

        Albanese, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik ihlalleriyle ilgili hazırladığı rapora ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

        İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında bulunma hakkı olmadığını vurgulayan Özel Raportör Albanese, Tel Aviv yönetiminin, "Büyük İsrail" hedefini ilerlettiğini, yerli Filistin nüfusunu "yok etmekle tehdit ettiğini" belirtti.

        Albanese, "Sömürgeciliğin bir parçası, sömürgeci temizlik dediğim şey, İsrail'in Büyük İsrail'i gerçekleştirme çabasında, işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin kimliğinin varlığının bir kolektif olarak fiziksel veya ruhsal anlamını azaltmaya çalışmasıdır." dedi.

        Raporunda BM'ye üye devletlere İsrail'in, "ırk ayrımcılığına dayalı devlet" olarak tanınması gerektiği tavsiyesinde bulunan Albanese, BM'ye sunduğu taslak kararın 7. paragrafının (b) bölümünde yapılması gerekenlerle ilgili şu ifadelere yer verdi:

        "İsrail'i resmen bir ırkçı devlet ve uluslararası hukukun ısrarlı bir ihlalcisi olarak tanımak, Filistin'deki durumu kapsamlı bir şekilde ele almak için Irkçılığa Karşı Özel Komite'yi yeniden etkinleştirmek ve İsrail'i BM Şartı'nın 6. Maddesi uyarınca üyeliğinin askıya alınması olasılığı konusunda uyarmak."

        Albanese, İsrail'in, işgal altındaki Filistinlileri "nefret edilen bir yük" olarak gördüğünü aktardığı bölümde ise İsrail'in, milyonlarca Filistinliyi nesiller boyunca "aşağılamalara, toplu katliamlara, toplu hapsetmelere, zorla yerinden edilmeye, ırk ayrımcılığına ve ırkçılığa" maruz bıraktığını ifade etti.

        Özel Raportör, Uluslarası Ceza Mahkemesi Savcısını İsrail tarafından işlenen soykırım ve ırkçılığa dayalı suçlarını soruşturmaya çağırdı.

        İsrail'in arkasında duran batılı devletleri eleştirdi

        Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Filistin'e karşı işlediği suçlarda, "Batı devletlerinin çoğu tarafından benzersiz şekilde" korunduğu gerçeğine dikkati çekti.

        "İsrail'in durumunda görünen şu ki, İsrail'in söylediklerini ve yaptıklarını yankılayan ve yankılandıran bir grup var." diyen Albanese, "uydurmalar üretmek için çalışan bir uşak ordusu" diye tanımladığı bu grubun bölgedeki yıkımı desteklediğini söyledi.

        Albanese, "İsrail'e tanınan bu dokunulmazlığın" Tel Aviv yönetiminin uluslararası hukuku seri bir şekilde ihlal etmesine yol açtığına inandığını kaydetti.

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        #Francesca Albanese
        #İsrail BM üyeliği
        #haberler
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