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        BM: Gazze'den çekilmiyoruz

        Birleşmiş Milletler, taleplerinin İsrail tarafından yerine getirmemesi halinde örgütün Gazze'de yardım dağıtımını askıya alacağına ilişkin haberleri yalanladı. Sözcü Stephane Dujarric, bölgede yardım dağıtımına yönelik kısıtlamaların devam ettiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:50 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:50
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        BM: Gazze'den çekilmiyoruz
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        Birleşmiş Milletler (BM), insani yardım dağıtımına ilişkin engellerin sürdüğünü ancak bazı haberlerde yer alan iddiaların aksine Gazze'den çekilmediklerini bildirdi.

        BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        BM'nin çok büyük risk altında yardım dağıtımı yapmaya çalıştığını belirten Dujarric, İsrail'den talep ettikleri iyileştirmelere ilişkin henüz gelişme olmadığını söyledi.

        Dujarric, İsrail'in BM'nin taleplerini yerine getirmemesi halinde örgütün yardım dağıtımını askıya alacağına ilişkin haberlere karşılık "Gazze'den çekilmiyoruz." dedi.

        Dujarric, ABD'nin yüzer iskelesinden yardım dağıtımına ilişkin, BM'nin hala güvenlik durumunu gözden geçirdiğini ve gerekli koşullar sağlanmadığı için buradan yardım dağıtımı yapmadığını kaydetti.

        BM'nin giderek daralan bir ortamda yardım dağıtmaya çalıştığını anlatan Dujarric, BM'nin taleplerinin esasen çok basit olduğunu bildirdi. Dujarric, İsrail ordusunun koruması altında çalışmadıklarını belirterek, yardım dağıtımı için farklı yolları denediklerini vurguladı.

        "Başarılı olmak için tek yol ateşkes." diyen Dujarric, aynı zamanda insani yardıma erişimin engellenmemesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini tekrarladı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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