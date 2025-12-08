Habertürk
        Haberler Dünya BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye mesajı | Dış Haberler

        BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye mesajı

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de yaşanan rejim değişikliğinin birinci yıl dönümünde yazılı bir açıklama yayımladı.

        Giriş: 08.12.2025 - 06:37 Güncelleme: 08.12.2025 - 06:37
        BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye mesajı
        BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye’nin devrik lideri Beşşar Esed yönetiminin çöküşüyle "onlarca yıllık baskı rejiminin sona erdiğini" hatırlattı.

        Açıklamasında Suriye halkının direncine dikkati çeken Guterres, "Bugün, Esed hükümetinin düşüşünün ve onlarca yıllık baskı sisteminin sona ermesinin üzerinden bir yıl geçti. Hayal bile edilemeyecek zorluklara rağmen umutlarını asla kaybetmeyen Suriye halkının direncine ve cesaretine saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Suriye'deki rejim değişikliğini, "parçalanmış toplulukları yeniden inşa etme ve derin bölünmeleri onarma" açısından bir fırsat olarak gördüğünü belirten Guterres, bu sürecin etnik kökeni, dini, cinsiyeti ya da siyasi görüşü ne olursa olsun her Suriyeli için "güvenli, eşit ve onurlu" bir yaşamın mümkün olacağı bir ulus inşa etme imkanı sunduğunu vurguladı.

        BM’nin bu geçiş sürecinin başarıyla tamamlanması için Suriyelilerle birlikte çalışmaya "tam kararlı" olduğunu vurgulayan Guterres, "Geçtiğimiz yıl, Suriyeliler kendi geçişlerini yönetme konusunda güçlendirildiğinde ve desteklendiğinde anlamlı değişimin mümkün olduğunu göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

        Guterres, süreçte zorluklar yaşandığını ancak bunların "aşılamaz olmadığını" aktararak, "Geçiş dönemi adalet mekanizmalarının kurulmasına yönelik çalışmalar sürerken, sivil katılımın genişletilmesi kapsayıcı ve hesap verebilir bir Suriye'nin temellerini atmaya yardımcı olacaktır. Uluslararası toplum, Suriye liderliğindeki ve Suriye’ye ait bu geçiş sürecinin arkasında kararlılıkla durmalıdır." ifadesini kullandı.

