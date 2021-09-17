BMGK, Afganistan'daki UNAMA'nın görev süresini uzattı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

AA'nın aktardığı habere göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan'daki BM misyonu UNAMA'nın görev süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından ülkedeki BM misyonunun geleceği sorgulanırken BM Güvenlik Konseyi, UNAMA'nın görev süresi 6 ay daha uzattı.

Kararda, özellikle kadınların da eşit bir şekilde temsil edileceği kapsayıcı ve temsili bir "hükûmet kurulmasına vurgu yapan BM Güvenlik Konseyi, kadın, kız çocukları ve azınlıkların haklarına saygı duyulması çağrısı yaptı.

Tüm taraflara güvenli ve engelsiz insani erişim çağrısı yapılan kararda, Afgan topraklarının herhangi bir ülkeye yönelik terör saldırısı düzenleme, terör eylemleri planlama, terörü finanse etme, teröristleri barındırma ve eğitmek için kullanılmaması gerektiği belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ise 31 Ocak 2022'ye kadar son siyasi, güvenlik ve sosyal gelişmeler doğrultusunda UNAMA için stratejik ve operasyonel tavsiyeler içeren bir rapor sunmasını istedi.

KADIN BAKANLIĞININ "DÖNÜŞTÜRÜLMESİ"

Öte yandan Reuters'ın bugün aktardığı ve Euronews'de de yer alan habere göre, Taliban'ın, Kadın Bakanlığını "İyiliği Emredip Kötülüğü Nehyetme Bakanlığına dönüştürdüğü bildirildi. Reuters'da bakanlığın adı "Dua ve Rehberlik Bakanlığı ve Erdemin Teşviki ve Ahlaksızlığın Önlenmesi" olarak da geçti.

Sosyal medyada çeşitli hesaplardan paylaşımlar yapıldı.

— Ahmad Mukhtar (@AhMukhtar) September 17, 2021

Kadın personelin bakanlığa girilmesi izin verilmezken bakanlığın birkaç haftadır kapalı olduğu aktarıldı.