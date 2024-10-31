Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya BM, Libya'daki misyonun görev süresini 3 ay daha uzattı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        BM, Libya'daki misyonun görev süresini 3 ay daha uzattı

        Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki BM misyonunun (UNSMIL) görev süresini 31 Ocak 2025'e kadar uzatma kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 20:24 Güncelleme: 31.10.2024 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Libya'daki misyonun görev süresini uzattı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Uzatma kararı, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen oylamayla alındı.

        UNSMIL'in görev süresini 31 Ocak 2025'e kadar uzatma kararı, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde oybirliğiyle kabul edildi.

        Kararda, yeni bir Libya Özel Temsilcisi'nin bu tarihten önce atanması halinde UNSMIL'in görev süresinin otomatik olarak 31 Ekim 2025'e kadar uzatılacağı bildirildi.

        İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, kararın Libya halkına güçlü bir mesaj yolladığını dile getirdi.

        BM'nin kapsayıcı siyasi süreç, adil ve özgür seçimler için etkin çaba sarf etmeye devam edeceğini söyleyen Woodward, tüm taraflara siyasi sürece "uzlaşı ruhuyla" katılmaları çağrısında bulundu.

        REKLAM

        UNSMIL, Libya makamlarının 2011'deki çatışmalar nedeniyle ülkedeki siyasi geçiş sürecini destekleme talebi üzerine BM Güvenlik Konseyince 16 Eylül 2011'de kurulan özel siyasi misyon olarak biliniyor.

        Misyon, 98 yerel personel, 210 uluslararası personel ve 6 BM gönüllüsüyle, Libya'daki askeri güçler ve ekonomik kurumlardaki bölünmüşlüğe son vermek için çalışıyor ve çatışan taraflar arasında ara buluculuk görevi yürütüyor.

        BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, 16 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e istifasını sunduğunu bildirmişti.

        Bathily'in istifasının ardından BM Libya Destek Misyonuna yeni bir temsilci atanmamış, Misyon, mevcut Başkan Vekili Stephanie Koury'nin yönetimine bırakılmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Birleşmiş Milletler
        #libya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Arda Güler için flaş iddia!
        Arda Güler için flaş iddia!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sulak alan kurudu!
        Sulak alan kurudu!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler