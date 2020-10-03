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Alman otomotiv üreticisi BMW'nin 4 Serisi Coupé modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Markanın yeni tasarım kimliği olan dikey böbrek ızgaraları ile dikkat çeken otomobil, Türkiye’de 170 beygir güç üreten 1.6 litre 420i benzinli, 258 beygir güç üreten 2.0 litre 430i benzinli motor seçenekleri ile 722 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla Kasım ayından itibaren satışa sunulacak.

BMW'nin Türkiye Distribütörü Borusan Otomotiv'den yapılan açıklamada, lansman döneminde 374 beygir güç üreten 3.0 litre Mild-Hybrid benzinli M Performance modeli M440i xDrive'ın da bayilerde yerini aldığı kaydedildi.

4 Serisi Coupé'ın 50:50 ağırlık dengesini tutturduğu, 21 mm aşağı çekilen ağırlık merkezi ve optimize edilen şasi teknolojisi ile sürüş özelliklerinin iyileştirildiği belirtildi.

Otomobilde, alüminyumdan üretilen çift eklemli ve yaylı bağlantılı ön aks ile beş kollu arka aksın kullanıldığı da verilen bilgiler arasında.

4 Serisi Coupé’nin iç tasarımı 3 Serisi'nden benzerlikler taşırken, kabinde sürücü odaklı tasarım dili dikkat çekiyor. Otomobilin kabininde, 10.25 inç’lik bilgi-eğlence ekranının yanında, dijital 12.3 inçlik gösterge paneli de yer alıyor. Opsiyonel olarak sunulan yeni nesil Head-Up Display'in ise yüzde 70 daha geniş projeksiyon yüzeyi sunduğu belirtildi.

4 Serisi Coupé’de Profesyonel Sürüş Asistanı, Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme ve Acil Durum Durdurma Asistanı ile Şeritte Tutma Asistanı gibi donanımlar da sunuluyor.