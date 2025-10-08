Böbreğiyle oğluna ikinci kez hayat verdi

Çanakkale'de yaşayan Kadriye-Mesut Özbek çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Yusuf Eren'e, 2.5 yaşında kansızlık nedeniyle yapılan tetkiklerde doğuştan böbrek kanallarında darlık tanısı konuldu.

Sol böbreği gelişmemiş, sağ böbreği ise hasar görmüştü. Darlık açma ameliyatı geçiren Eren'in 10 yıl bu şekilde idare edebileceği belirtilse de düzenli doktor kontrolü ve iyi bakım sayesinde 22 yaşına kadar geldi. Ancak geçtiğimiz mayıs ayında yapılan tetkiklerde kreatinin değerleri yükselince diyaliz süreci başladı.

Bir ay diyaliz tedavisi gören Eren, nakil için hastaneye başvurdu. Yapılan değerlendirmelerde annesi Kadriye Özbek'in uygun verici olduğu belirlendi. 28 Ağustos'ta gerçekleştirilen nakil operasyonu, Uzm. Dr. Işık Özgü başkanlığındaki Uzm. Dr. Uğur Saraçoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Töz, Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, Uzm. Dr. Gökhan Ekin ve Doç. Dr. Mert Akan'dan oluşan ekip tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

DOĞUM GÜNÜ 1 EKİM

Kontrollerine düzenli devam eden Eren, doğum günü olan 1 Ekim'de hastaneye geldiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Böbrek nakli ekibi, doğum gününe özel pasta keserek Eren'e moral verdi.