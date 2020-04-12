Bocelli'den Duomo Katedrali'nde 'Umut İçin Müzik' konseri

Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nı kutladığı bu pazar günü İtalya tenor Andera Bocelli, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dörtbir yanında evlerinde karantinada olanlar ve salgınla savaşan sağlık görevlileri için 'Umut İçin Müzik' adlı bir konser verecek.

Salgının en çok vurduğu İtalya'nın Milano kentindeki ünlü Duomo Katedreli'nde Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak olan konser Bocelli'nin Youtube kanalında canlı yayınlacak ve tüm dünyada izlenebilecek.

Ünlü tenor, kendisine piyanist Emanuele Vianelli'nin eşlik edeceği konserde Bach’tan “Ave Maria”, Rossini’den “Domine Deus” “Amazing Grace”i seslendirecek. Konser esnasında kilesinin boş olacağını belirten Andrea Bocelli, "İnternet sayesinde iyilik için, mutluluk için birbirine bağlı onbinlerce insan olacağız. Müzikle dua edeceğiz" dedi.