Bocelli'den Duomo Katedrali'nde 'Umut İçin Müzik' konseri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerKültür-Sanat
ABONE OL

Bocelli'den Duomo Katedrali'nde 'Umut İçin Müzik' konseri

İtalya tenor Andrea Bocelli, bu akşam saat 20.00'de koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan Milano'daki Duomo Katedrali'nde konser verecek. 'Umut İçin Müzik' başlıklı konser Bocelli'nin Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

Andera Bocelli

Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nı kutladığı bu pazar günü İtalya tenor Andera Bocelli, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dörtbir yanında evlerinde karantinada olanlar ve salgınla savaşan sağlık görevlileri için 'Umut İçin Müzik' adlı bir konser verecek.

Salgının en çok vurduğu İtalya'nın Milano kentindeki ünlü Duomo Katedreli'nde Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak olan konser Bocelli'nin Youtube kanalında canlı yayınlacak ve tüm dünyada izlenebilecek.

Ünlü tenor, kendisine piyanist Emanuele Vianelli'nin eşlik edeceği konserde Bach’tan “Ave Maria”, Rossini’den “Domine Deus” “Amazing Grace”i seslendirecek. Konser esnasında kilesinin boş olacağını belirten Andrea Bocelli, "İnternet sayesinde iyilik için, mutluluk için birbirine bağlı onbinlerce insan olacağız. Müzikle dua edeceğiz" dedi.

Andera Bocelli, 2015'te de Duomo Katedrali'de konser vermişti.
Andera Bocelli, 2015'te de Duomo Katedrali'de konser vermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Can Bartu hem 'Baron' hem de 'Sinyor'
KÜLTÜR-SANATFutbolun en güzel haliydi
İskelet katil İstanbul'da
KÜLTÜR-SANATİskelet katil İstanbul'da
Kültür ve sanat eve taşınıyor
KÜLTÜR-SANATKültür ve sanat eve taşınıyor
Edip Cansever halıcı şair
KÜLTÜR-SANATHalıcı şair
Çocuklar Korkunç
KÜLTÜR-SANATÇocuklar Korkunç
Seyredilmesi gereken 15 siyah beyaz komedi klasiği
KÜLTÜR-SANAT15 siyah beyaz komedi klasiği
Karaoğlan: Altay'dan gelen yiğit
KÜLTÜR-SANATKaraoğlan'ın maceraları
Hamdi Alkan'dan karantina sonrası için değerlendirme
KÜLTÜR-SANATVahşi tüketime sürükleneceğiz
Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Sessiz Gemi'si
KÜLTÜR-SANATMilletvekili, diplomat ve şair
Orta Çağ'ın 'James Bond'u
KÜLTÜR-SANATOrta Çağ'ın 'James Bond'u

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X