Bodrum Antik Tiyatro'daki mezara özel koruma

Göksel; dün gece, Bayhan Müzik organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro konseri için sahneye çıktı. Konserde ilginç bir olay yaşandı.

Bodrum Antik Tiyatro, 2002'de konser alanı olarak kullanılmaya başlandıktan sonra içi boş lahit bir mezar yerinden kaldırılmayarak olduğu yerde bırakıldı. O lahit mezar, sahnenin bir bölümüne denk geldi.

Lahit mezarın sahnenin bir bölümünde yer alması bu yıla kadar hiçbir sorun teşkil etmedi. Ta ki 20 Haziran'a kadar... Yıldız Tilbe, konseri sırasında lahit mezarın üzerine çıkmak istedi. Tilbe, görevlilerce engellendi.

Teoman

23 Temmuz'da ise Teoman, şarkılarının bir bölümünü lahit mezarın üzerine uzanarak seslendirdi. Görevliler, o anlara yetişemedi.