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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Bodrum Bale Festivali 3 Ağustos'ta başlıyor

        Bodrum Bale Festivali 3 Ağustos'ta başlıyor

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, dünyadan bale ve modern dans topluluklarını ağırlayacak olan 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 3-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 11:49 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:49
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        Bodrum Bale Festivali başlıyor
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        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 3-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival dünyadan ve Türkiye’den bale ve modern dans topluluklarını ağırlayacak.

        Festivalin tüm etkinlikleri bu yıl Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde yapılacak. Festival kapsamında İzmir Devlet Opera ve Balesi “Kuğu Gölü” ile 3-4 Ağustos’ta sahnede olacak. 7-8 Ağustos’ta Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği “Carmen”, 11-12 Ağustos’ta Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek “Muhteşem Gatsby” gösterileri seyirciyle buluşacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, ise 15 Ağustos’ta müziği Mercan Dede’ye, koreografisi Beyhan Murphy’ye ait “Güldestan” ile sahne alacak. Basileu França Topluluğu’nun dünyaca ünlü koregraflar Binho Pacheco ve Ricardo Amarante’nin eserlerini yorumlayacağı konser, 17 ve 18 Ağustos’ta izlenebilecek. Devlet Opera ve Balesi’nin yerleşik sahnelerinde her temsili kapalı gişe sahnelenen “Zorba”, 21 ve 22 Ağustos’ta iki temsil ile festivalde yer alacak.

        Festivalin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Bodrum Bale Festivali
        #Biletinial
        #Kuğu Gölü Balesi
        #BODRUM
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