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        Haberler Gündem Bodrum'da dalgıçlar denizden 223 kilogram atık çıkardı - Güncel haberler

        Dalgıçlar denizden 223 kilogram atık çıkardı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 223 kilogram atık çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 18:23 Güncelleme: 28.05.2025 - 18:24
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        Denizden 223 kilogram atık çıkarıldı
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        Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmaları Bitez Sahili'nde devam etti.

        Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı temizlik etkinliğinde, denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları, plastik kasa ve araba lastiği gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

        Etkinlik sonunda denizden çıkarılan 223 kilogram atık, farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi. Atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

        Etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Meclis Üyesi Hüseyin Cem Köylü ve ilgili birim müdürleri de katıldı.

        Deniz dibi temizlik çalışmasına, 4 Haziran'da Ortakent Mahallesi'nde devam edilecek.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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