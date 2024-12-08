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        Haberler Gündem Bodrum'da kuvvetli sağanak nedeniyle evleri su bastı - Güncel haberler

        Bodrum'da kuvvetli sağanak nedeniyle evleri su bastı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evleri su bastı, bazı araçlar yolda kalırken, bir araç da sel sularıyla sürüklendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 03:51 Güncelleme: 08.12.2024 - 03:51
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        Kuvvetli sağanak nedeniyle evleri su bastı
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        İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle Turgutreis, İslamhaneleri, Yalıkavak, Akyarlar ve Ortakent-Yahşi mahallelerinde su baskınları meydana geldi.

        Turgutreis-İslamhaneleri mevkisinde derenin debisinin yükselmesi nedeniyle sel suları çevre yolunu kapattı. Ekipler yolu açmak için iş makineleriyle çalışma yaptı.

        Turgutreis Akçaalan Mahallesi'nde de bazı evler sular altında kaldı. Eşyaları sular içinde kalan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

        Akyarlar Kemer mevkisinde de yol, sel sularıyla kapandı, belediyeye ait bir araç yolda mahsur kalırken, bir otomobil de sel sularıyla sürüklendi. Belediye aracının içerisinde mahsur kalan iki kişi, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

        Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve beraberindeki heyet, zarar gören alanlarda inceleme yaptı ve vatandaşlarla görüştü.

        Mandalinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin birçok noktasında şiddetli yağış nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirterek, çok sayıda ekiple çalışma yürüttüklerini ifade etti.

        Fotoğraf: AA

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