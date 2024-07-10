Bodrum'da 'Tina' ile yapılan aramada 765 paket kokain ele geçirildi: 3 tutuklama
Muğla'da Bodrum ilçesinde polisin narkotik köpeği 'Tina' ile düzenlediği operasyonda 765 paket kokain ele geçirildi, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum'da piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaşıldı.
8 Temmuz günü şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda narkotik köpeği 'Tina' ile arama yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 765 paket kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 47 mermi, 21 bin 930 lira ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Ç. (50), Seymen K. (22) ve Muhammet E. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.