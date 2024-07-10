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        Haberler Gündem Bodrum'da 'Tina' ile yapılan aramada 765 paket kokain ele geçirildi: 3 tutuklama - Güncel haberler

        Bodrum'da 'Tina' ile yapılan aramada 765 paket kokain ele geçirildi: 3 tutuklama

        Muğla'da Bodrum ilçesinde polisin narkotik köpeği 'Tina' ile düzenlediği operasyonda 765 paket kokain ele geçirildi, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:32 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:32
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        Bodrum'da 765 paket kokain ele geçirildi: 3 tutuklama
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        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum'da piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

        8 Temmuz günü şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda narkotik köpeği 'Tina' ile arama yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 765 paket kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 47 mermi, 21 bin 930 lira ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Ç. (50), Seymen K. (22) ve Muhammet E. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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