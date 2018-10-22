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Bodrum'da Türk polisi göçmen kız için gözyaşı döktü

Bodrum'un Gümbet sahili açıklarında 2 kişinin can verdiği tekne faciasında, karaya çıkarıldığında nefes alamadığı gözlenen 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayıp var gücüyle koşarak 100 metre ilerideki ambulansa yetiştiren trafik polisi, sağlık ekiplerinin kalp masajını gözyaşlarıyla izledi. Çocuk, yoğun çabaya rağmen kurtarılamadı

22.10.2018 - 14:06 | Güncelleme: AA

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında 2 kişinin can verdiği tekne faciasında, karaya çıkarıldığında nefes alamadığı gözlenen 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayıp, var gücüyle koşarak 100 metre ilerideki ambulansa yetiştiren trafik polisi, sağlık ekiplerinin kalp masajı sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Gümbet sahilinde "imdat" sesleri duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden polislerden Bodrum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli iki çocuk babası Harun Kılıçoğlu'nun, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan kız çocuğunu kucağına alarak sağlık ekiplerine yetiştirme çabası takdir topladı.

Duygu yüklü anların yaşandığı olayda, sağlık ekiplerinin hazır beklediği sahil şeridinde yaklaşık 100 metre var gücüyle koşan Harun Kılıçoğlu, çocuğu kurtarabilmek için tüm gayretini sarfetti.

Çevreden bir şeyler soranlara "Durun bir dakika" diyerek koşmaya devam eden Kılıçoğlu, "Sağlıkçı var mı? Çabuk olalım, sağlıkçı gelsin." diyerek müdahaleyi hızlandırmaya çalıştı.

Ambulansın yanına geldiğinde gücü tükenen ve burada kız çocuğunu bir vatandaşa teslim eden Kılıçoğlu, "Çabuk çabuk, yetiştirelim." diye feryat etti.

AA muhabiri, anbean takip ettiği polis Kılıçoğlu'nun, sağlık ekiplerinin kız çocuğunu kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştığı sırada gözyaşı dökmesine de tanıklık etti.

Ancak sağlık ekiplerinin hayatta kalması için yoğun çaba harcadığı kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

AYLAN KURDİ'Yİ HATIRLATTI

2 Eylül 2015 tarinde Bodrum'dan Yunanistan'ın istanköy adasına geçmek isterken şişme botun batmasıyla cansız bedeni kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin fotoğrafı hafızalara kazınmıştı. Uluslararası kamuoyunda büyük bir infial yaratan kare sonrası, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla Suriyeli iki kardeşe 4'er yıl hapis cezası verilmişti.

 

 

 

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