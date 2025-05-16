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        Haberler Gündem Bodrum'da yerleşim yeri yakınlarında çıkan yangına müdahale ediliyor - Güncel haberler

        Bodrum'da yerleşim yeri yakınlarında yangın

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yeri yakınlarında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 18:22 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:23
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        Bodrum'da yerleşim yeri yakınlarında yangın
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        İlçenin Gümüşlük, Dağbelen ve Akyarlar mahallelerinde otluk ve ağaçlık alanlarda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgelere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekiplerce müdahale edildi. Bölgedeki vatandaşlar da kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Gümüşlük ve Dağbelen mahallelerindeki yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Akyarlar Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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