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Bodrum'daki yol kavgasında 2'nci raund

Bodrum Turgutreis’te belediye ile site sakinlerinin yol kavgasında 2.raund. Belediye ekipleri kepçelerle yol açmaya geldi, site sakinleri kepçelerin önüne geçti. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan yazdı...

Son dakika! Bodrum'daki yol kavgasında 2'nci raund
Bodrum'daki yol kavgasında 2'nci raund!
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Muğla'nın Bodrum ilçesi tatil beldelerinden Turgutreis’te 3 ay önce bir tartışma patlak vermişti. Mevzu, çok uzun yıllardır kullanılan sahil yolunun kapatılıp yeni bir yol açılmak istenmesiydi. Turgutreis Nağme Sitesi sakinleri, Bodrum Belediyesi'nin bu projesine itiraz ediyor, hatta projenin hayata geçmemesi için direniyorlardı.

Site sakinlerinin iddiası çarpıcıydı. Mevcut sahil yolunun, inşaatı devam eden Mavi Arya Projesi'ne plaj olarak tahsil edilmek istendiğini, yeni açılacak yolun da sitelerinin içinden geçirileceğini söylüyorlardı. Bana ulaşan Nağme Sitesi sakinlerinin isyanını o zaman dile getirmiştim. Nağme Sitesi sakinleri, “Sitemizin altında inşaatı devam etmekte olan Mavi Arya projesi tarafından belki de yüz yıllardır kullanılan sahil yolu kapatılıp o yol kendi sitelerine plaj olarak tahsis edilmek isteniyor ve o Turgutreis'i Akyarlar'a Bodrum'a, çevredeki köylere, onlarca otel ve sitelere bağlayan yol sitemizin içinden geçirilmek isteniyor. Belediye, çitlerimizi yıkmak ve yol açmak için hamle yaptı, yönetimimiz ve bir avuç site sakini tarafından bu girişim şimdilik engellendi. Bu projeye karşı direniyoruz. Çünkü haksız ve adaletsiz bir durumla karşı karşıyayız" diyerek Bodrum Belediyesi’ne itirazlarını dile getirmişti.

"MAĞDUR ETMEYİZ" DEMİŞLERDİ

Site sakinlerinin bu eleştirilerini sorduğum Bodrum Belediyesi ise Nağme Sitesi sakinlerinin isyanına şöyle yanıt vermişti:

"Bahse konu imar yolu, Nağme Sitesi tarafından terk edilmiş fakat işgal edilmiş ve kapalı bir yol olup; MUSKİ tarafından 26/12/2020 tarih 26697 sayılı ekleri ile kanalizasyon kazısı kapsamında Bodrum Belediyesi tarafında açılması istenmesine müteakip gerekli yol açma çalışmaları MUSKİ ve müşavir firma talebi üzerine yapılmıştır."

Bodrum Belediyesi yetkilileri, Nağme Sitesi sakinlerinin mağdur edilmemesi için ilgili kurumlar arasında görüşmelerin devam ettiğini de söylemiş, site sakinlerinin mağduriyetinin önlenmesi için çalışma yaptıklarını da açıklamıştı.

KEPÇELERİN ÖNÜNE GEÇTİLER

Şimdi... Aradan geçen 3 ayın sonunda Turgutreis’teki yol kavgasında 2. raund yaşandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, kepçelerle siteye geldi. Site duvarını kaldırıp siyenin içinden yol geçirmek için... Site sakinleri kepçelerin önüne geçti, yol açılmasına yine engel oldu ama kavga bitmedi. 3 ay önce ‘Site sakinlerini mağdur etmeyeceğiz’ diyen Bodrum Belediyesi anlaşılan şimdi o yolu açmakta kararlı. Zira bu son gelişmenin ardından Bodrum Belediyesi’ni yeniden aradım ve ‘neler oluyor’ diye sordum. Belediye yetkilileri de şu açıklamayı yaptı:

BELEDİYE: SİTE YOLU İŞGAL ETMİŞ

"Öncelikle site içinden geçmesi gereken yol imar yolu. Site bu yolun 14 metrelik bölümünü işgal etmiş durumda ve yasal açıdan kamu alanı işgali söz konusudur. Bu yol alternatif bir güzergah olarak planlarda da yer almaktadır.

Size daha önce de ilettiğimiz gibi Mavi Arya ile bu yolun bir alakası yok. Çünkü Mavi Arya önünden geçen sahil yolu oradaki altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden trafiğe açılacaktır. Sahil yolu Mavi Arya projesi nedeniyle kapatılıp Nağme Sitesi’nden yol açılacak algısı tamamen yanlıştır. Site sakinlerini bu endişe sevk eden nedenlerden biri Mavi Arya’nın reklam pazarlama yönteminde satış için denize sıfır gibi tanıtım yapmış olmaları diye değerlendiriyoruz.

Belediye olarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmek gibi bir düşüncemiz asla olamaz. İlgili müdürlüklerimiz konu üzerinde hassasiyetle çalışmakta tüm resmi plan ve evraklarla site sakinlerini bilgilendirmiştir. Ayrıca, site sakinlerimizin, site içinden trafik geçişi olmasın, trafik güvenliği nasıl olacak gibi düşünceleri var. Yol açıldığı takdirde her türlü trafik güvenliği de alınacaktır.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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