Bodrum FK: 5 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Bodrum FK ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bodrum'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Pedro Brazao, 45 ve 68'de Taulant Seferi, 54. dakikada ise Fredy (p) ve 90+1'de ise Ege Bilsel kaydetti.
Bu sonucun ardından Bodrum FK 27 puana yükseldi. 7 maçtır kazanamayan İstanbulspor ise 14 puanda kaldı.
Ligin 14. haftasında Bodrum FK deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.