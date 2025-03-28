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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı Luis Godinho - Fenerbahçe Haberleri

        Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı Luis Godinho

        Trendyol Süper Lig 29. haftasında oynanacak Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi, Portekizli Luis Godinho oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:43 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:43
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        Bodrum FK-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile Fenerbahçe, bu akşam saat 20.30'da Bodrum Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

        Mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho oturacak. Godinho'ya AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.

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