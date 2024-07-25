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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum haberleri: Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm | HABERLER | Son dakika haberleri

        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!

        Muğla'da, evinin önünde tartıştığı eski eşi 44 yaşındaki Hacı Ömer A., tarafından darp edildikten sonra tabancayla vurulan 39 yaşındaki Hüsne Topal hayatını kaybederken, yardım etmeye çalışan arkadaşı 42 yaşındaki Sedat T. ise yaralandı. Olaydan sonra otomobille kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 07:31 Güncelleme: 25.07.2024 - 07:31
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        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde olay, dün saat 16.30 sıralarında Geriş Mahallesi 6012 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Ömer A. (44), 2021 yılında boşandığı eşi Hüsne Topal’ın (39) bulunduğu eve gitti.

        DARP ETMEYE BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere göre evin önüne inen Hüsne Topal ile Hacı Ömer A. tartışma çıktı. Hacı Ömer A. tartışmanın büyümesi üzerine Topal’ı darp etmeye başladı.

        ARKADAŞI ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

        Aldığı darbelerle yere düşen Topal’ın yardım çağrıları üzerine arkadaşı Sedat T. (42), yanlarına gelerek Ömer A.’ya engel olmaya çalıştı.

        İKİSİNİ DE SİLAHLA VURDU

        Bu sırada belinden tabancasını çıkaran Hacı Ömer A., eski eşi Hüsne Topal ve yardıma gelen kadının arkadaşı Sedat T.’ye art arda ateş etti. İkili kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli ise otomobille olay yerinden kaştı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Yardım çığlıkları ve silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hüsne Topal ve Sedat T., ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        ÜÇ ÇOCUK ANNESİYDİ

        Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk annesi Hüsne Topal yaşamını yitirdi, Sedat T.’nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. Topal’ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

        Olayın ardından otomobiliyle bölgeden uzaklaşan Hacı Ömer A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, olayda yaşamını yitiren Hüsne Topal’ın Hataylı olduğu ve depremden sonra Bodrum’a yerleştiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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