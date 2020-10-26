Bodrum Kalesi'nde iş kazası: 2 yaralı - MUĞLA

Alınan bilgiye göre, Bodrum Kalesi'nde çakıl dolu çuval, vinçle taşındığı sırada yırtılarak işçilerin üzerine düştü.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan iki işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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