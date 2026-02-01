Habertürk
Habertürk
        Bodrum’da fırtına; tekneler karaya oturdu, feribot seferi iptal edildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı tekneler karaya oturdu. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle Bodrum–İstanköy feribot seferi iptal edildi. Fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 14:53 Güncelleme: 01.02.2026 - 14:53
        Bodrum'da feribot seferi iptal edildi
        Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler karaya oturdu, Bodrum-İstanköy arası yapılması planlanan feribot seferi iptal edildi.

        FIRTINA ETKİLİ OLDU

        DHA'daki habere göre; Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Bu kapsamda, sabah saatlerinden itibaren ilçede fırtına etkili oldu.

        FERİBOT SEFERİ İPTAL EDİLDİ

        Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum-İstanköy arası feribot seferi iptal edildi.

        TEKNE SAHİPLERİ BÖLGEYE GELDİ

        Gümbet Sahili’nde 2 yelkenli tekne, 2 motoryat, 2 balıkçı teknesi ve şişme bot karaya oturdu. Tekne sahipleri bölgeye gelerek teknelerini emniyete aldı.

        MOTORYAT KARAYA OTURDU

        Öte yandan, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki motoryat sahilden 50 metre açıkta karaya oturdu.

        YARIN ÖĞLENE KADAR SÜRECEK

        Fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

        #Muğla
