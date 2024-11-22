Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Bodrumspor'un konuğu oluyor. Tarihinde ilk kez Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılılarda hedef üç puan. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Bodrumspor-Galatasaray maçının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Bodrumspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 22:53 Güncelleme: 22.11.2024 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bodrumspor-Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lider konumunda bulunuyor. Volkan Demirel yönetiminde 3. maçına çıkacak Bodrumspor Galatasaray maçı ile üst sıralara tırman hedefinde. Peki, "Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte Bodrumspor-Galatasaray maçı öncesinde öne çıkan detaylar...

        2

        BODRUM FK- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Bodrum FK- Galatasaray maçı 23 Kasım Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.

        3

        BODRUM FK- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Heyecanla beklenen mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        4

        ICARDI VE JAKOBS YOK

        Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile Senegalli Ismail Jakobs, sakatlıkları sebebiyle müsabakada forma giyemeyecek.

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham maçında ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi ile aşil tendonundan sakatlık yaşayan Ismail Jakobs, Sipay Bodrum FK maçında görev alamayacak.

        5

        GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        "Yabancı hakem gelmeyecek"
        "Yabancı hakem gelmeyecek"
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        "Montella Roma'ya 'hayır' dedi"
        "Montella Roma'ya 'hayır' dedi"
        Uçaklar havada tur attı
        Uçaklar havada tur attı
        Rusya'dan ard arda açıklamalar
        Rusya'dan ard arda açıklamalar
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"