Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Bodrumspor'un konuğu oluyor. Tarihinde ilk kez Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılılarda hedef üç puan. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Bodrumspor-Galatasaray maçının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Bodrumspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
Bodrumspor-Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lider konumunda bulunuyor. Volkan Demirel yönetiminde 3. maçına çıkacak Bodrumspor Galatasaray maçı ile üst sıralara tırman hedefinde. Peki, "Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte Bodrumspor-Galatasaray maçı öncesinde öne çıkan detaylar...
BODRUM FK- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bodrum FK- Galatasaray maçı 23 Kasım Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.
BODRUM FK- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
ICARDI VE JAKOBS YOK
Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile Senegalli Ismail Jakobs, sakatlıkları sebebiyle müsabakada forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham maçında ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi ile aşil tendonundan sakatlık yaşayan Ismail Jakobs, Sipay Bodrum FK maçında görev alamayacak.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen