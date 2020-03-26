Reuters

Koronavirüs salgını nedeniyle ay başından bu yana iki defa olağanüstü para politikası tedbiri alan İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 0.1 ile tarihi dip seviyede tuttu.

BOE ekonomiyi koronavirüse karşı korunmak için ihtiyaç olması halinde varlık alımlarını artırmaya hazır olduğunu açıkladı.

BoE'nin mevcut durumda 645 milyar sterlin (774 milyar dolar) değerinde olan tahvil alım programı çoğunlukla İngiliz devlet tahvili ve bazı şirket tahvillerinden oluşuyor.

BoE koronavirüsün yayılmasının ekonomide yarattığı tahribat ve hükümetin buna verdiği tepkinin bir kısmını dengelemek amacıyla bu ayın başlarında politika faiz oranında iki kez acil indirime gitmiş ve tahvil alım programını artırmıştı.