Boeing'den yapılan açıklamada, 737 Max tipi uçaklarda, uçağın ekseni ile hava akımının doğrultusu arasındaki açıyı belirleyen hücum açısı sensörlerindeki uyuşmazlıkları haber veren yazılımdaki sorundan, modellerin ilk teslimatları yapıldıktan sonra haberdar olunduğu belirtildi.

Şirket, başlangıçta söz konusu alarm sistemini standart özellik olarak kontrol yazılımına eklemenin planlandığını, ancak teslimatlar başladıktan sonra sistemin, tercihli olarak satılan ilave bir gösterge donanımıyla birlikte çalışabileceğinin fark edildiğini bildirdi.

Boeing yetkilileri, problemin uçuş güvenliğine ve uçağın işleyişine büyük bir etkisi olmayacağını değerlendirdikleri için acil müdahale etme gereği duymadıklarını, problemi gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle çözmeyi planladıklarını kaydetti.

Öte yandan, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Boeing'in söz konusu yazılım problemi konusunda, ilk kazanın yaşandığı Ekim 2018'e kadar kendilerini bilgilendirmediğini açıkladı.

BOEING 737 MAC 8 KRİZİ

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.

Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.