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Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının ABD'nin Florida eyaletindeki bir havalimanına iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak nehre sürüklendiği belirtildi.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, son günlerde Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalarla gündeme gelen Boeing'in 737 modeli yolcu uçağı Florida eyaletinde pistten çıktı.
Küba'nın Guantanamo Körfezi'nden kalkan ve 136 yolcu taşıyan uçağın Jacksonville'daki bir havalimanına iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak St. John Nehri'ne sürüklendiği kaydedildi.
Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.
BOEİNG 737 MAX 8 KRİZİ
Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.
Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.
Etiyopya'daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında olduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.
ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların MCAS adlı sistemi için güncelleme duyurusu yapmıştı. Firma, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin, uçakların yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını açıklamıştı.
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