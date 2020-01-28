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Boeing 777X: Dünyanın en büyük iki motorlu uçağı ilk test uçuşunu tamamladı

Boeing dünyanın en büyük iki motorlu uçağı olan 777X'in ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. 384-410 arası yolcu alabilen uçaktan şimdiye kadar 442 milyon dolara varan fiyatlarla 309 adet satıldı. ABD merkezli şirket 346 kişinin öldüğü iki kazaya yol açan 737 Max uçaklarının uçuşunun yasaklanması sonrası bir süredir imajını düzeltmeye çalışıyor.

Boeing 777X: Dünyanın en büyük iki motorlu uçağı ilk test uçuşunu tamamladı
BBC TÜRKÇE
- AFP
76,8 metre uzunluğundaki uçağın üretimi teknik sorunlar nedeniyle ertelenmişti

Boeing dünyanın en büyük iki motorlu uçağı olan 777X'in ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı.

ABD merkezli şirket 346 kişinin öldüğü iki kazaya yol açan 737 Max uçaklarının uçuşunun yasaklanması sonrası bir süredir imajını düzeltmeye çalışıyor.

Cumartesi günü Seattle'dan kalkan uçak, dört saatlik bir uçuş gerçekleştirdi.

Uçağın gövdesi, Eylül ayındaki strest testi sırasında parçalanmıştı.

777X, Boeing'in başarılı uçaklarından olarak görülen 777 mini-jumbo'nun daha büyük ve yakıt açısından daha verimli bir versiyonu.

Şirket bugüne kadar her biri 410-442 milyon dolar arası fiyatlarla 309 adet 777X sattığını açıkladı.

777X Pazarlama Direktörü Wendy Sowers, "Bu, şirket olarak yapabileceğimiz müthiş işlerin bir göstergesi" dedi.

İki koridorlu uçağın iki versiyonundan biri 384, diğeri de 426 yolcu alabiliyor.

Bu uçaklar, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın 360 - 410 yolcu kapasiteli A350-1000 uçağıyla rekabet edecek.

- Reuters
İlk uçağın 2021'de Emirates havayolu şirketinde hizmete girmesinden önce daha fazla test yapılması gerekiyor

Boeing, 737 Max uçaklarının 2018 Ekim'de Endonezya'da ve beş ay sonra Etiyopya'da kaza yapmasından sonra bir krize girdi.

Şirket, uçağı hızlı bir şekilde üretebilmek için güvenlik önlemlerini göz ardı etmekle suçlanıyor ve birden fazla soruşturma geçiriyor.

Dünya genelinde uçuşu yasaklanan yüzlerce 737 Max'in, ilk başta birkaç ay içinde havalanacağı açıklanmıştı. Fakat yasağın üzerinden bir yıla yakın zaman geçmesine rağmen Boeing 737 Max için gerekli güvenlik izinlerini alamadı.

Bu uçak, kaza öncesinde şirketin en iyi satış rakamlarını yakalayan uçağı olmuştu.

Yasağın şimdiye kadar şirkete 9 milyar dolardan fazla maliyet getirdiği tahmin ediliyor.

  • Hollanda, Amsterdam'da düşen THY uçağı ile ilgili Boeing'in CEO'sunu ifadeye çağırdı
  • 2019'da büyük uçak kazalarında ölenlerin sayısı yüzde 50 azaldı
  • Boeing CEO'su Dennis Muilenburg'un işine son verildi
  • Boeing, sorunlu 737 Max modelinin üretimine Ocak'ta ara verecek
  • Boeing 737 NG tipi uçaklarda çatlak tespit edildi, Qantas seferleri durdurdu
  • Uçak kazasında ölenlerin yakınları 'Boeing'e dava açmamaları için kandırıldı, belge imzalamaya zorlandı'
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