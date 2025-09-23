Habertürk
        Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz, adliyeye sevk edildi

        Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz, adliyeye sevk edildi

        'Soğuk Savaş' isimli sosyal medya programının yeni bölümünün içeriği üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlatmıştı. Programı sunan Boğaç Soydemir ile konuğu Enes Akgündüz, göz altına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 16:01 Güncelleme: 23.09.2025 - 16:01
        Adliyeye sevk edildiler
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Soğuk Savaş' isimli sosyal medya programının yeni bölümünde; "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi üzerinden Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine re’sen soruşturma başlattı.

        Programı sunan Boğaç Soydemir ile program konuğu Enes Akgündüz yürütülen soruşturma gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Soydemir ve Akgündüz İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

        ÖZÜR DİLEDİ

        Sosyal medyada 2000’li yıllardan bu yana ‘educatedear’ adıyla tanınan Boğaç Soydemir, şakayla ilgili özür dilemiş ve programdaki ilgili kısmı sildiğini açıklamıştı: Arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şakayla kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık.

        #Boğaç Soydemir
        #Enes Akgündüz
