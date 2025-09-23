Habertürk
        Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz, tutuklandı

        Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz, tutuklandı

        'Soğuk Savaş' isimli sosyal medya programında Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler; Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 16:01 Güncelleme: 23.09.2025 - 17:24
        Tutuklandılar
        Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Soğuk Savaş' isimli sosyal medya programında yayınlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde; "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ile programa konuk olan Enes Akgündüz gözaltına alındı. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, şüphelilerin "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

        #Boğaç Soydemir
        #Enes Akgündüz
