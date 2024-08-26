Kırmızı rengin boğalar üzerindeki etkisi nedir? Boğalar gerçekten kırmızıya öfkelenir mi?
Boğaların kırmızı pelerin gördüklerinde çılgına döndüklerini biliyoruz. Çünkü bu renk aynı zamanda öfkeyle de ilişkilendirilir. Peki, boğalar kırmızı rengi görünce neden öfkelenir?
Hepimizin bildiği gibi boğa güreşleri, spor adı altında bazı ülkelerde düzenlenmeye devam ediyor. Boğalar, kırmızı renge olan öfkeleriyle bilinirler. Bu durum ne kadar doğru? Öfkelenme sebepleri gerçekten de kırmızı renk mi?
BOĞALAR NEDEN BU KADAR AGRESİFTİR?
Bunun büyük bir kısmı cinsiyete bağlıdır. Testosteron seviyeleri erkek memelilerde daha yüksektir; bu yüzden boğalar ineklerden daha agresiftir.
Boğalar sadece testosteron yüzünden agresif değildir. Kendi bölgelerine tecavüz ettiğini düşündükleri her şeyle savaşacak son derece savunmacı hayvanlardır. Boğaların bu saldırganlığı, devasa boyutları ve güçleriyle birleştiğinde onları tehlikeli hayvanlar haline getirir.
BURUN HALKASI NEDEN TAKILIR?
Boğaların sizi ölümcül şekilde yaralayabilecek keskin boynuzları vardır. Bununla birlikte, boğaların saldırganlığını aşmanın yolları mevcuttur. Örneğin, çiftçiler genellikle boğalarına burun halkası takarlar.
Bunun sebebi, bu tehlikeli hayvanların etrafında olmanın tehlikesini azaltmaya büyük ölçüde yardımcı olması ve boğaları güvenli bir mesafeden kontrol edebilmelerini kolaylaştırmasıdır.
KIRMIZI RENK BOĞALARI SİNİRLENDİRİR Mİ?
Basitçe söylemek gerekirse, cevap hayır! Asıl nedeni pelerinlerin agresif bir şekilde kırbaçlanmasıdır. Boğaları kızdıran şeyin kırmızı olmamasının nedeni, gözlerinde kırmızı rengi algılamakla ilişkili koni hücreleri olan L-konilerinden yoksun oldukları için bu rengi görememeleridir.
Bu L-konisi eksikliği boğaları dikromatik canlılar yapar ve kırmızıyı yeşilden ayırt etmekte zorlanmalarına neden olur. Boğaların kırmızı rengi nasıl algıladığını merak ediyorsanız, sarı ve gri arasında bir karışım olarak görünür.
BOĞA GÜREŞÇİLERİ NEDEN KIRMIZI PELERİN KULLANIR?
Boğa güreşçilerinin ya da matadorların boğa güreşlerinde kullandıkları kırmızı pelerine muleta (kırmızı pelerin) denir. Muleta kullanımı boğa güreşi geleneğinin derinliklerine işlemiştir.
Muleta'nın kökenleri, Francisco Romero adlı bir İspanyol matadorun onu boğa güreşi dünyasına tanıttığı 1726 yılına kadar uzanmaktadır. Günümüzde, boğaların kılıçla öldürüldüğü İspanyol tarzı boğa güreşlerinin son aşamasında kullanılmaktadır.
Kaynak: Thefactsite